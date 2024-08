Wetter in der Region: Der Samstag wir richtig heiss – danach fallen die Temperaturen deutlich!

TRIER. Das Wochenende bringt wechselhaftes Wetter nach Rheinland-Pfalz und das Saarland.

Laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) ziehen am Freitag erste Wolken auf, bei Temperaturen von 25 bis 28 Grad und mäßigem Wind. Am Samstag wird es zunächst freundlich mit Spitzenwerten von bis zu 32 Grad, bevor am Abend Gewitter und Starkregen drohen. Der Wind kann in höheren Lagen stürmisch werden.

Der Sonntag zeigt sich kühl mit maximal 19 bis 23 Grad, und die Wolkendecke bleibt dicht. Ein mäßiger Wind begleitet das Wochenende, besonders in höheren Lagen und bei Gewittern.

(Quelle: dwd)