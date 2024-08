Trier: Spannendes Programm in fünf Museen bei der 17. Trierer Museumsnacht 

TRIER. Am Samstag, den 7. September 2024, öffnen das Rheinische Landesmuseum Trier, das Stadtmuseum Simeonstift, das Museum am Dom, das Museum Karl-Marx-Haus und die Schatzkammer von Wissenschaftlicher Bibliothek und Stadtarchiv Trier von 18 Uhr bis 24 Uhr ihre Türen.

Die Häuser bieten ein abwechslungsreiches Programm rund um ihre aktuellen Sonderausstellungen und die Dauerausstellungen an. Bereichert wird der Abend mit musikalischen und kulinarischen Angeboten.

Im Stadtmuseum Simeonstift Trier stehen in der Museumsnacht die Gegenstände des alltäglichen Gebrauchs aus den letzten 100 Jahren und ihre Geschichten im Vordergrund. Gleich in zwei Kurzführungen werden die Besucher von Kuratorin und Kunsthistorikerin Alexandra Orth durch die Sonderausstellung „Ausrangiert. Vergessene Alltagsgegenstände und ihre Geschichten“ geführt. Ergänzend zur gleichnamigen Sonderausstellung ist von 19 bis 24 Uhr im Trebetasaal die Ausstellung der Gruppe Werkform Trier zu sehen und von 19 bis 21 Uhr zeigt der Nähkreis „Flinke Nadel“ aus dem Bürgerhaus Trier Nord ihre Ausstellung zur neuinterpretierten traditionellen Stickerei. Sammler und Leihgeber der Objekte zur Sonderausstellung verraten ihre Geschichten in Spotlightführungen von 19 bis 22 Uhr. Die Arbeit eines Restaurators ist bei der Schaurestaurierung des Museumsrestaurators Dimitri Scher zwischen 19 und 22 Uhr erlebbar. Eine Führung der anderen Art unternimmt Dr. Paula Kolz um 19 Uhr in einer Schauspielführung als Maria Kunigunde von Sachsen in einem Gespräch mit der Witwe Foelix. Zur hochverehrten Darstellung Triers um das Jahr 1800 führt Dr. Marzena Kessler am Stadtmodell aus ihrem Stadtkonservatorischen Blickwinkel um 20:30 Uhr. In einer Mitmachaktion konnten die Besucher der vergangenen Sonderausstellung „Tell me more“ ihre Highlight-Objekte bestimmen. Diese werden in der Kabinettausstellung „Best of – Tell me more“ von Dr. Dorothée Henschel in einer Führung um 23:30 Uhr vorgestellt. Doch vorher bietet Dr. Viola Skiba einen Ausblick auf die zukünftige Landesaustellung von 2025, „Marc Aurel“ und beleuchtet die Frage „Was ist gute Herrschaft“ in der Trierer Neuzeit.