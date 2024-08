Start ins neue Schuljahr: Rückläufige Anmeldezahl bei Trierer Grundschulen

TRIER. Kurz vor dem Start ins Schuljahr 2024/25 präsentiert das Amt für Schulverwaltung und Sport die Zahlen zu den Neuanmeldungen. Auffälligster Trend ist der Rückgang bei neuen Grundschulkindern: Deren Zahl ging stadtweit berechnet um 30 zurück und liegt jetzt bei 977.

Gegenläufig ist nach wie vor der Trend im Bereich Gymnasien/IGS mit einem Plus von 52. Das hat auch erhebliche Folgen für städtische Investitionen in die Gebäude. Sichtbarstes Zeichen sind derzeit die Bauarbeiten für den vierstöckigen HGT-Anbau am Augustinerhof, wodurch dieses Gymnasium künftig vierzügig werden kann. Für die anderen Standorte haben sich ebenfalls Veränderungen ergeben. Am FWG wurden zum Schuljahresbeginn drei Container aufgestellt. Für das AVG und das MPG ist das Gebäude der alten Privatschule Eberhard für zusätzliche Klassenräume angemietet worden.

Bei den Grundschulen hat sich im Vergleich der einzelnen Standorte ein Trend der vergangenen Jahre fortgesetzt, der auch mit der Entwicklung von Neubaugebieten für junge Familien in mehreren Stadtteilen zusammenhängt: Die meisten Neuanmeldungen gibt es mit 98 erneut in Feyen, gefolgt von Ambrosius in Trier-Nord und Heiligkreuz (jeweils 64) sowie Tarforst mit 61. Zum Schuljahresstart im Sommer 2023 hatte Feyen mit 88 Neuanmeldungen ebenfalls an der Trierer Spitze gelegen, gefolgt von Tarforst, Ambrosius und Heiligkreuz. Den stärksten Rückgang der Grundschulneuanmeldungen im Vergleich mit dem Vorjahr gab es zum Sommer 2024 in Mariahof (-19) sowie Ehrang (-12). Die geringste Zahl der ABC-Schützen gibt es mit 12 in Pallien, gefolgt von Mariahof mit 21 sowie Barbara und Pfalzel mit 22 Kindern. Alle Daten wurden zum Stichtag 25. Juni 2024 erfasst. (Quelle: Stadt Trier)