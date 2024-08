Luxemburg: Schreckliche Entdeckung – Spaziergänger findet Leiche in der Sauer

LUXEMBURG/ESCH/SAUER. Im luxemburgischen Esch an der Sauer (Esch-sur-Sûre) wurde am heutigen Mittwoch die Leiche eines Mannes entdeckt. Laut Angaben der Polizei gegenüber dem Magazin L’essentiel, fand ein Spaziergänger den leblosen Körper in der Sauer auf Höhe der Rue du Moulin.

Diane Klein, die Pressesprecherin der luxemburgischen Staatsanwaltschaft, bestätigte, dass die Identität des Mannes inzwischen geklärt ist. „Nach ersten Erkenntnissen gibt es keine Anzeichen auf Fremdeinwirkung“, erklärte Klein. Um jedoch alle Unklarheiten auszuräumen, wurde eine Autopsie des Leichnams angeordnet.

Weitere Details, wie die Dauer, die der Körper bereits im Wasser lag, sind derzeit noch unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.