Trier: Sperrung in Irsch wegen Bauarbeiten – Busse werden umgeleitet

TRIER. Die Straße „Am Nussbaum“ in Trier-Irsch wird wegen Bauarbeiten im Zeitraum von Montag, 12. August, bis voraussichtlich Montag, 26. August 2024, voll gesperrt. In diesem Zeitraum fahren die Busse der Linien 4, 7 und 84 in beiden Richtungen direkt zwischen den Haltestellen Hockweiler Straße und Irscher Straße.

Für die Dauer der Umleitung werden die Haltestelle Fandelborn und die Schulbushaltestelle Propstei an die Haltestellen Hockweilerstraße, Wenzelbachstraße und Irscher Straße verlegt. Bei Fragen steht das Team im SWT-Stadtbus-Center an der Treviris-Passage oder telefonisch unter 0651/71 72 73 zur Verfügung. (Quelle: SWT)