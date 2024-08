Trier: BBL Pokal Partie gegen Frankfurt vorverlegt – Gladiators eröffnen deutsche Basketballsaison

TRIER. Neuer Termin des Pokalkrachers ist Freitag, der 13.09.2024 um 20:00 Uhr. Somit eröffnen Gladiators und Skyliners die deutsche Basketballsaison.

Es war die große Überraschung bei der Auslosung der ersten Runde des diesjährigen BBL Pokals: die Gladiators treffen in heimischer Arena auf die Skyliners Frankfurt. Nur wenige Monate nach der dramatischen Halbfinalniederlage in den Playoffs der BARMER 2. Basketball Bundesliga bekommen die Moselstädter nun also eine unerwartete Chance auf Revanche.

Nun wird Frankfurt und Trier eine besondere Ehre zuteil, denn die Pokalpartie der beiden Konkurrenten wird auf Freitag, den 13.09.2024 vorverlegt und findet nun ohne Parallelspiele als Eröffnungsspiel der deutschen Basketballsaison statt.

Der Ticketvorverkauf für das Spiel des BBL Pokals startet in Kürze, Dauerkartenkunden genießen – wie auch bei Playoffspielen – ein Vorkaufsrecht auf ihre Plätze.

„Zuerst einmal freuen wir uns natürlich sehr über das Los und das Wiedersehen mit den Skyliners. Dass diese Partie so große Aufmerksamkeit genießt und wir das Eröffnungsspiel der Pokalsaison in unserer Arena spielen dürfen, lässt die Vorfreude nochmal wachsen. In Trier gab es lange keine Pokalnächte mehr und umso mehr freuen wir uns auf dieses ganz besondere Erlebnis mit unseren Fans“, sagt Geschäftsführer Andre Ewertz zur Verlegung des Pokalspiels gegen Frankfurt.