ESCH/ALZETTE. Gegen 18.45 Uhr am gestrigen Samstag wurde der Police Grand-Ducale ein Mann gemeldet, der einen Fahrradfahrer in der rue Burgoard in Esch/Alzette mit einer Eisenstange angegriffen habe.

Dieser sei aus seinem Wagen gesprungen und habe die Stange nach dem Fahrradfahrer geworfen, welcher am Schulterblatt getroffen wurde. Anschließend flüchtete er in Richtung Frankreich. In dieser Hinsicht wurden Ermittlungen aufgenommen und ein Protokoll wurde erstellt. (Quelle: dpa)