Luxemburg: Polizei schnappt Dealer mit Koks und Ecstasy – Festnahme und U-Haft

HESPERINGEN. Wie die Police Grand-Ducale mitteilt, gelang es Beamten der Rauschgiftabteilung der Luxemburgischen Kriminalpolizei bei einer Kontrolle in Hesperingen am 29.07.2024 in Zusammenarbeit mit den Beamten des Kommissariats Hesperingen eine Person auf frischer Tat zu stellen.

Bei der Körperdurchsuchung sowie der anschließenden Hausdurchsuchung konnten unter anderem 838 Ecstasy-Pillen sowie 117 Gramm Kokain beschlagnahmt werden konnten.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde die Person dem zuständigen Untersuchungsrichter vorgeführt, der auch gleich die Untersuchungshaft anordnete.