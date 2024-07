Prämierung von Spitzen-Viez in der Landwirtschaftskammer in Bekond

BEKOND/WITTLICH. Die Regionalinitiative „Faszination Mosel“ hat gemeinsam mit der Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz und dem Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum (DLR) Rheinpfalz 24 herausragende „Viez“-Produkte aus der gesamten Moselregion prämiert.

Die feierliche Veranstaltung fand in den neuen Räumlichkeiten der Landwirtschaftskammer in Bekond statt und war die erste offizielle Veranstaltung in diesen neuen Räumen.

Teilgenommen haben Produzenten aus den Landkreisen Bernkastel-Wittlich, Trier-Saarburg, dem Eifelkreis Bitburg-Prüm sowie der Gemeinde Perl im Saarland.

Ökonomierat Michael Horper, Präsident der Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz, begrüßte die Gäste und hob die Bedeutung des Viez als regionales Produkt hervor. „Früher galt Viez als Getränk der einfachen Leute. Heute ist es ein identitätsstiftendes Produkt und leistet einen wichtigen Beitrag zur Nutzung der Obstbestände und somit zum Erhalt des Lebensraums ‚Streuobstwiesen‘ in unserer Region“, erklärte Horper stolz.

Bernd Wechsler, Leiter des Kompetenzzentrums Weinmarkt & Weinmarketing Rheinland-Pfalz am Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum (DLR) Rheinhessen-Nahe-Hunsrück, brachte frische Perspektiven in die Veranstaltung. In seinem Vortrag „Was der Apfelwein vom Wein lernen kann“ zeigte er die Mega-Trends der Weinwelt auf und welche Potenziale diese für den Viez bieten. Wechsler erläuterte klassische Marketinginstrumente und gab wertvolle Impulse, von der Preisgestaltung bis hin zur Glaskultur.

Den feierlichen Höhepunkt bildete die Übergabe der Urkunden an die ausgezeichneten Viezerzeuger durch Ökonomierat Michael Horper. Die prämierten Produkte stehen exemplarisch für die hohe Qualität und die Innovationskraft der Moselregion.

Mit dieser Veranstaltung unterstreicht „Faszination Mosel“ die Bedeutung regionaler Produkte und die Innovationskraft der Erzeuger aus der Moselregion. Die Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz und das Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum (DLR) Rheinpfalz setzen somit ein starkes Zeichen für die Zukunft des Viezes und die Erhaltung traditioneller Anbauformen.

Folgende Betriebe und Produkte wurden in der im Juni durchgeführten Blindverkostung von den Jurymitgliedern Jutta Schneider, Susanne Kasper, Dr. Jürgen Lorenz, Matthias Faß, Rudi Müller und Sven Zerwas ausgewählt:

Landkreis Bernkastel-Wittlich

Weinküferei Benzmüller GmbH, Mülheim: Benzmüller`s Viez feinherb

Weinküferei Benzmüller GmbH, Mülheim: My Viezzz Cider, 0,33 l

Landkreis Trier-Saarburg

Bechtold, Andreas: Viezsecco 2024

Blau, Johannes, Pellingen: Pellinger Viez

Blau, Johannes, Pellingen: Pellinger Viez Secco

Bohr, Alexander, Welschbillig: Viez vom Bohrshof unfiltriert Nr. 25

Bohr, Alexander, Welschbillig: Viez vom Bohrshof, Los Nr. 24

Krista, Jonas, Nittel: Münzinger Viez

Krista, Jonas, Nittel: Rehlinger Viez

Kelterei Gorges GmbH, Thomm: Viez Apfelwein Premiumqualität aus Thomm

Lampadener Viezjungen GbR, Lampaden: Cider 2023 Lampadener Mühle traditionell herb

Lutz, Roland, Fisch: Fischer Viez Apfelwein

Lutz, Roland, Fisch: Fischer Viez Cuvee aus Äpfel-Birne

Müller, Rudi, Pluwig: Viez Boskoop / Ontario

Müller, Rudi, Pluwig: Viez frühe Sorten

Müller, Rudi, Pluwig: Viez gemischte Äpfel

Plunien, Max, Wincheringen: Wincheringer Viez

Plunien, Max, Wincheringen: Wincheringer Viez Cider

Plunien, Max, Wincheringen: Wincheringer Viez im Holzfass gereift

Plunien, Max, Wincheringen: Wincheringer Viez Erbachhofer sortenrein

Stark, Thorsten, Trimport: Trimporter Viez

Wiltinger Viez e.V., Tobias Schmitz, Wiltingen: Wiltinger Viez 2023

Stadt Trier

Wahlen, Herbert, Trier: Trierer Viez

Gemeinde Perl