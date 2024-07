Neuer Entdecker*innenfahrplan:  Kostenlose Broschüre der VRT mit Ausflugstipps

TRIER. Zur Gerolsteiner Munterley mit dem Bus der VRT-Linie 530, Moselschleifen und Weindörfer mit dem Zug oder ins malerische luxemburgische Städchen Clervaux mit der Buslinie 460 fahren – für den neuen Entdecker*innenfahrplan hat der Verkehrsverbund Region Trier (VRT) besonders schöne Erlebnisstrecken zwischen Eifel, Mosel, Saar-Obermosel und Ruwer-Hunsrück ausgewählt:

50 Bus- oder Zuglinien, mit denen sich Ausflüge, Wanderungen oder Freizeitaktivitäten mit Kindern, Freunden oder Partnern ganz unkompliziert planen lassen. Auch viele Radtourentipps mit RadBussen sind dabei. So kommen Radelnde zum Beispiel mit der Linie 260 nach Minden, wo es ideale Startpunkte für einen Erlebnistag auf dem Sauertal-Radweg gibt. Oder sie fahren einzelne Etappen des Mosel-Radwegs mit einer der insgesamt vier VRT-RadBus-Linien entlang der Mosel.

Burgen, Museen, Naturfreibäder und römische Kultur entdecken

Für die passende Abkühlung an warmen Tagen bietet sich ein Ausflug ans Gemündener Maar in der Vulkaneifel an, erreichbar z. B. mit der Buslinie 560. Wer sich für eine Zeitreise in Echternach, der ältesten Stadt Luxemburgs entscheidet, kann sich im Nachgang im Schwimmbereich des Echternacher Sees abkühlen – oder Tretboot fahren! Echternach ist beispielsweise mit der Buslinie 410 erreichbar. Im neuen VRT-Entdecker*innenfahrplan finden Interessierte weitere Badetipps.

Auch mittelalterliche Burgen und Ruinen können Ausflügler mit dem öffentlichen Nahverkehr – plus Kurzwanderung – besichtigen. Die Saarburg z.B. mit Zügen oder den Buslinien 240 oder 290. Die Manderscheider Burgen beispielsweise mit der Buslinie 300. Wer das Mittelalter hautnah erleben will, sollte sich das historische Burgfest auf der Niederburg Ende August nicht entgehen lassen. Die Marienburg, die Burg Arras oder die Grevenburg an der Mosel, jeweils mit toller Aussicht auf Moselschleifen und Moseltal, erreicht man wiederum u.a. mit dem Zug. Die Wasserburg in Welschbillig wird dank der Buslinie 420 erreichbar.

Weitere Wanderhighlights sind beispielsweise die Genovevahöhle mit sehenswerten römischen Steinbrüchen im romantischen Butzerbachtal sowie beeindruckende Eis- und Mühlsteinhöhlen entlang der Bertrada Erlebnisrundwandertour, welche mit dem Zug erreichbar sind.

Auch römische Villen, Badeanlagen, Kunstwerke, Kelteranlagen, Stadttore und sogar echte Sarkophage sind im und mit dem Verkehrsverbund Region Trier zu entdecken.

An spannende Ziele für kleine und große Museumsfans hat der VRT auch gedacht: das rheinland-pfälzische Feuerwehrerlebnismuseum in Hermeskeil (u.a. Buslinie 200), das Mitmachmuseum Musée Tudor, benannt nach dem gleichnamigen Erfinder des Bleiakkumulators, in Rosport (Buslinie 260 nach Ralingen) oder das Deutsche Telefonmuseum Morbach, wo man über 650 ausgestellte Geräte findet (ab 31. Juli 2024 u.a. auch mit den neuen Buslinien 380 und 340 erreichbar), laden zum Ausprobieren und Entdecken ein.

Barbara Schwarz, die Geschäftsführerin der VRT GmbH, freut sich über den neuen Entdecker*innenfahrplan und sagt: „Wir würden uns freuen, wenn sich vor allem die Menschen in der Region von unseren hier gebündelten Ausflugstipps inspirieren lassen und ihre Freizeitausflüge mit dem von uns enorm ausgeweiteten öffentlichen Nahverkehr gestalten. Auch Tipps, die dank der neuen Linien in unseren neuen Busnetzen Wittlicher Land und Hunsrück ab 31. Juli erreichbar sind, haben wir schon im Entdecker*innenfahrplan integriert.“

Hier gibt es die kostenlose Ausflugsbroschüre VRT-Entdecker*innenfahrplan:

Interessierte erhalten die kostenlose Ausflugsbroschüre „VRT-Entdecker*innenfahrplan“ in ihrer örtlichen Tourist-Information, im nächstgelegenen ÖPNV-Kundenbüro oder in der VRT-Geschäftsstelle in Trier. Den Entdecker*innenfahrplan gibt es auch digital zum Herunterladen unter www.vrt-info.de/downloads/EntdeckerInnenfahrplan2024

Mehr Ausflugstipps, die besonders gut mit Bussen und Zügen erreichbar sind, gibt der VRT unter www.vrt-info.de/freizeit/ausflugstipps. Jeder Tipp hat direkt die digitale Fahrplanauskunft integriert – die Zielhaltestelle für den Start der Tour oder des Ausflugs ist schon eingetragen, sodass die Ausflügler nur noch ihren Startpunkt und Reisetag eingeben müssen, um die beste Verbindung zu finden.