Messer-Attacke in Echternach: Polizei sucht Zeugen

ECHTERNACH/LUXEMBURG. Wie die Police Grand-Ducale mitteilt, sucht sie im Zusammenhang mit einem Zwischenfall am Freitagabend, den 12. Juli 2024 am Marktplatz in Echternach.

Hier erlitt eine Person in Echternach gegen 22.30 Uhr lebensbedrohliche Verletzungen mit einem Messer.

Ein mutmaßlicher Täter konnte kurze Zeit später ermittelt werden und befindet sich zurzeit in Untersuchungshaft.

Jegliche Personen die zweckdienliche Hinweise zu dieser Tat liefern können, werden gebeten sich umgehend bei der Kriminalpolizei (SPJ – Criminalité contre les personnes) per E-Mail an [email protected] zu melden.