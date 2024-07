Update: Industriebrand in Laufeld – Großer Feuerwehreinsatz abgeschlossen

WITTLICH-LAND. Die die Feuerwehreinsatzzentrale der Verbandsgemeinde Wittlich-Land mitteilt, ist der große Einsatz bei einem Industriebrand in Laufeld mittlerweile beendet.

Der Einsatz wegen einer brennenden Müllpresse in einer Fensterfabrik hatte am heutigen Donnerstagmorgen um 5.15 Uhr begonnen (lokalo.de berichtete). Vor Ort stellte sich heraus, dass in einer Lagerhalle eine Kunststoffpresse brannte. Die Feuerwehr bekämpfte im Innenangriff den Brand mit mehreren Trupps unter Atemschutz und verhinderte so das Übergreifen der Flammen auf die Lagerhalle. Bereits gegen 5.50 Uhr war das Feuer unter Kontrolle zu bringen. Die die anschließenden Nachlöscharbeiten konnten um 6.50 Uhr erfolgreich beendet werden. Die Einsatzdauer betrug ca. zwei Stunden.

Im Einsatz waren die Feuerwehren aus Laufeld, Wallscheid, Manderscheid und Hasborn sowie die Wehrleitung Wittlich-Land, der Brand- und Katastrophenschutzinspekteur des Landkreis Bernkastel-Wittlich, die Führungsstaffel Wittlich-Land. Ebenfalls waren die Polizei und Rettungsdienst vor Ort.