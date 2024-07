++ Aktuell: Großer Feuerwehr-Einsatz bei Industriebrand in Laufeld ++

WITTLICH-LAND. Wie die Feuerwehreinsatzzentrale der Verbandsgemeinde Wittlich-Land mitteilt, findet derzeit ein großer Einsatz mit vier Wehren in Laufeld statt.

Grund des Einsatzes, der um 5.15 Uhr begonnen hat, ist ein Industriebrand, konkret der Brand einer Müllpresse in einer Fensterfabrik. Die Presse brannte in einer Lagerhalle. Die Feuerwehr bekämpfte im Innenangriff den Brand mit mehreren Trupps unter Atemschutz. Bereits gegen 5.50 Uhr war so das Feuer unter Kontrolle zu bringen. Derzeit laufen die Nachlöscharbeiten.

Im Einsatz befinden sich die Feuerwehren Laufeld, Manderscheid, Wallscheid und Hasborn, die Führungsstaffel Wittlich-Land, die Wehrleitung Wittlich-Land, die Feuerwehreinsatzzentrale, der Brand- und Katastrophenschutzinspekteur Bernkastel-Wittlich, die Polizei und der Rettungsdienst, insgesamt 62 Einsatzkräfte. Der Einsatz wird voraussichtlich zwei bis drei Stunden in Anspruch nehmen.