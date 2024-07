Unfalltod von Kind bei Mehring: Prozessauftakt wegen fahrlässiger Tötung in Trier

TRIER. Nach einem Autounfall mit einem getöteten Kleinkind muss sich eine Frau am heutigen Donnerstag (9.00 Uhr) wegen fahrlässiger Tötung vor dem Amtsgericht Trier verantworten. Sie soll laut Anklage im Februar 2023 auf der Autobahn 1 bei Mehring (Kreis Trier-Saarburg) aus Unachtsamkeit auf ein vor ihr fahrendes Fahrzeug aufgefahren sein, das verkehrsbedingt abbremsen musste.

Dabei sei ein einjähriges Kind, das in einem Kindersitz auf der Rückbank gesessen habe, so schwer am Kopf verletzt worden, dass es wenige Stunden später im Krankenhaus starb. Die Angeklagte war zum Zeitpunkt des Unfalls 26 Jahre alt, wie das Gericht mitteilte. (Quelle: dpa)