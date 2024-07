Erfolgreiche Veranstaltung „Kunst am Fluss“ entlang der Mosel

WITTLICH. Am Wochenende vom 6. bis 7. Juli 2024 verwandelten sich 33 Moselgemeinden, von Winningen bis Saarburg, in ein Paradies für Kunstinteressierte und Kulturliebhaber. Die Veranstaltung „Kunst am Fluss“ zog bei sommerlichen Temperaturen zahlreiche Besucher an und bot ein abwechslungsreiches Programm mit über 70 Veranstaltungen.

Unter dem Motto des diesjährigen Kultursommers Rheinland-Pfalz „Moselglanz: Sterne des Südens im Herzen Europas“ konnten die Besucher ein vielfältiges Angebot an Kunst, Musik, Lesungen, Kunsthandwerk und kreativen Workshops genießen. Über 160 Akteure präsentierten ihre Werke und luden die Besucher ein, ihnen bei ihrer Arbeit über die Schulter zu schauen oder selbst kreativ tätig zu werden.

Neben den künstlerischen Darbietungen konnten die Besucher in zahlreichen Veranstaltungsorten, darunter Weingüter und Vinotheken, auch kulinarische Entdeckungen machen. Regionale Spezialitäten und erlesene Weine sorgten für das leibliche Wohl und rundeten das kulturelle Erlebnis ab.

Auch die Regionalinitiative „Faszination Mosel“ wirkte im Innenhof des Hotel Deinhards in Bernkastel-Kues mit und informierte über das Netzwerk der Markenfamilie. Die Künstlerin Senne Simon, das Duo Tonic Train (Knut Aufermann und Sarah Washington) und das Duo „Tacheles“ (Tanja Silcher und Benedikt Schweigstill) luden die Gäste zu Kunst, Klang und Musik ein.

Die positive Resonanz der Besucher und die vielfältigen Eindrücke und Erlebnisse lassen auf eine Wiederholung der Veranstaltung im nächsten Jahr hoffen. „Kunst am Fluss“ hat eindrucksvoll gezeigt, wie Kunst und Kultur Menschen verbinden und inspirieren können. (Quelle:

Regionalinitiative „Faszination Mosel“)