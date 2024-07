Temporäre Spielstraße in Trier-West fest im Viertel integriert

TRIER. Die temporäre Spielstraße in der Wohnsiedlung in der Peter-Schröder- Straße in Trier-West befindet sich schon in der vierten Saison und läuft in den Sommermonaten jeweils am vierten Mittwoch des Monats.

Das Angebot in Zusammenarbeit mit dem Quartiersmanagement der Caritas, dem Ortsbeirat und dem im benachbarten Gneisenaubering ansässigen Jugendwerk Don Bosco wird in der Siedlung, in der viele bulgarische Roma-Familien leben, sehr gut angenommen und ist aus dem Alltag nicht mehr wegzudenken. Das berichteten mehrere Mütter der Kinder im Gespräch mit Garbes. Die Kinder hatten genug Platz, um ein paar Touren mit dem Bobby-Car oder dem Kettcar zu drehen, konnten aber auch das Hüpfen mit dem Springseil ausprobieren oder Tischspiele testen. Dank der Kooperation mit dem Jugendwerk Don Bosco kann auch dessen Bus zum Transport von Bänken und Sitzgelegenheit genutzt werden.

Die temporären Spielstraßen bieten als niedrigschwelliges Angebot Platz zum Spielen im Wohnumfeld, fördern die Bewegung im Freien, stärken die Nachbarschaft und schaffen Begegnungsräume für Jung und Alt. Nachdem in den letzten Jahren auch schon in Ehrang/Quint, Gartenfeld, Neu-Kürenz oder Trier-Süd Aktionen stattfanden, wird 2024 das beliebte Angebot auf Mariahof und Trier-Nord ausgeweitet. Es gibt insgesamt 20 Aktionstermine an elf Standorten in sieben Stadtteilen.

Die Straßen werden für den Durchfahrtsverkehr gesperrt, so dass Kinder den gesamten Raum nutzen können. Für Erwachsene besteht viel Raum zur Begegnung, die teilnehmenden Einrichtungen nutzen die Aktionszeiten zur Vernetzung untereinander und mit Gästen. Simeon Friedrich, der das Projekt in der Sozialraumplanung des Jugendamts koordiniert, freute sich nicht nur über den Dauerbrenner in Trier-West, sondern auch über die erfolgreiche Premiere des Angebots in Mariahof wenige Tage vorher: „Der Anlaufpunkt in der Reichenspergerstraße wurde von verschiedenen Partnern vor Ort unterstützt und fand eine gute Resonanz bei Jung und Alt.“

Verantwortlich für die Planung und Koordination ist das Jugendamt zusammen mit der Straßenverkehrsbehörde. Die Aktionen unterstützen die Ortsbeiräte und „Impuls Trier – Quartier in Bewegung“ (Haus der Gesundheit). Vor Ort tragen engagierte Menschen aus den sozialen Einrichtungen und Nachbarschaften zum Gelingen bei. Autofahrende werden jeweils gebeten, ihre Fahrzeuge vor Beginn der Aktionen zu entfernen, um den Kindern ein gefahrloses Spielen zu ermöglichen. Alle temporären Spielstraßen finden jeweils von 15 bis 18 Uhr statt. Ansprechpartner für die temporären Spielstraßen in Trier ist Simeon Friedrich, E-Mail: [email protected]. Alle Infos: www.trier.de/spielstrassen.