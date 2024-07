Jugendliche werfen Böller in Menschenmenge – zwei Verletzte

Ein Feuerwerkskörper fliegt in eine Menschenmenge. Zwei Frauen werden dabei verletzt. Die Polizei sucht nach einer Gruppe von Jugendlichen.

MAINZ. Zwei Frauen sind in Mainz durch einen Feuerwerkskörper verletzt worden.

Aus einer Gruppe Jugendlicher soll offenbar am Samstag ein Böller in den Außenbereich eines Lokals geworfen worden sein, sagte ein Sprecher der Polizei in Mainz.

In der Menschenmenge erlitt eine 32 Jahre alte Frau ein Knalltrauma und kam ins Krankenhaus. Eine 30-Jährige erlitt leichte Brandverletzungen am Oberkörper und wurde vor Ort versorgt.

Unter den etwa 100 Gästen und Umstehenden sei glücklicherweise keine Panik ausgebrochen, hieß es in der Mitteilung. Die Polizei sucht nun nach den fünf Jugendlichen und ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung.