Region: Es wird deutlich kühler – Die Wetter-Aussichten zum Wochenstart

RLP/SAARLAND. Die kommende Woche soll wenig sommerlich werden. Höhere Temperaturen sind aber bereits in Sicht.

Zum Start in die neue Woche wird das Wetter in Rheinland-Pfalz und dem Saarland wechselhaft und kühler. Am Montag soll es zunächst länger regnen, teils sind Gewitter möglich, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Sonntag mitteilte. Ab dem Mittag soll der Regen abziehen, nachmittags rechnen die Meteorologen mit Auflockerungen und meist trockenen Bedingungen. Die Temperaturen erreichen in der Spitze 17 bis 21 Grad, im höheren Bergland etwa 15 Grad. Es weht ein mäßiger, teils auffrischender Wind.

Am Dienstag erwartet der DWD viele Wolken und zeitweise schauerartigen Regen. Maximal ist mit 17 bis 20 Grad zu rechnen, im höheren Bergland um die 15 Grad. Auch am Mittwoch soll es bei ähnlichen Höchstwerten grau und zeitweise regnerisch weitergehen. Erst zum Wochenende hin erwartet der DWD wieder wärmeres Wetter.

(dpa)