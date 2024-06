Autofahrerin bei Frontalkollision ums Leben gekommen

WORMS. Eine 63 Jahre alte Autofahrerin ist bei einer Frontalkollision ihres Autos mit einem entgegenkommenden Wagen auf der B9 nahe Worms ums Leben gekommen.

Die Frau erlag ihren Verletzungen am Sonntag noch am Unfallort, sagte ein Sprecher der Polizei in Mainz. Im anderen Wagen seien vier Menschen leicht verletzt worden.

Die Ursache für die Kollision im Begegnungsverkehr war zunächst unklar. Zu dem Zeitpunkt habe es stark geregnet. Ob dies beim Unfall eine Rolle spielte, sei aber noch unklar, sagte der Sprecher. Die B9 war am Sonntagnachmittag voll gesperrt.