Metall-Auffahrrampen auf Autobahn verloren: Mehrere Fahrzeuge beschädigt

BINGEN AM RHEIN. Am Montag gegen 23.30 Uhr wurden insgesamt gleich acht Fahrzeuge aufgrund verlorener Ladung auf der A61 beschädigt. Ein bislang unbekanntes Fahrzeug war scheinbar in Richtung Ludwigshafen unterwegs und verlor auf Höhe des Autobahndreieckes Nahetal zwei Metallauffahrrampen.

Mit diesen etwa 1,5 Meter langen Rampen können (Bau-) Fahrzeuge auf einen Tieflader oder Anhänger gefahren werden. Eine Rampe wurde auf die Gegenfahrspur geschleudert und beschädigte dort ebenfalls zwei Fahrzeuge. Die acht Fahrzeuge überfuhren die massiven Gegenstände und es kam zu Schäden in Form von geplatzten Reifen, beschädigten Felgen und Stoßstangen. Gleich sechs Fahrzeuge mussten daraufhin abgeschleppt werden. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Neben weiteren Geschädigten wird dringend der Verlierer der Auffahrrampen gesucht. Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim (06701-9190) zu wenden. (Quelle: Verkehrsdirektion Mainz)