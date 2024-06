Schnittwunde am Rücken: Mann fällt bei Schlägerei in Luxemburg auf Glasscherbe

ETTELBRÜCK. Am Abend des 18.6.2024 wurde eine Schlägerei in der Avenue John F. Kennedy in Ettelbrück gemeldet. Eine Polizeistreife konnte die beiden beteiligten Männer vor Ort antreffen.

Einer der Männer wies eine Schnittwunde am Rücken auf. Ersten Informationen nach hatte eine Auseinandersetzung zwischen den beiden Männern stattgefunden, wobei letzterer auf eine Glasscherbe fiel. Der andere beteiligte Mann stand unter Alkoholeinfluss und ließ sich nur schwer beruhigen. Aufgrund seines Zustandes und da er eine Gefahr für sich selbst und für andere darstellte wurde derselbe in den Arrest gebracht. Bericht wurde erstellt. (Quelle: Police Grand-Ducale)