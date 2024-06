Sportlerehrung in der Arena: Die ganze Bandbreite des Trierer Sports auf der Bühne

TRIER. Spitzensportler, Altsportler und vorbildliche Nachwuchsarbeit wurden bei der großen Ehrung von Stadt Trier und Stadtsportverband Trier in der Arena ausgezeichnet.

Vom 87-jährigen Tischtennis-Seniorenweltmeister Valentin Langehegermann bis zur achtjährigen Gardetänzerin, von der international erfolgreichen Bogenschieß-Familie Wilhelmi über Sportkegler bis hin zu Leichtathleten und Schwimmerinnen – die Sportlerehrung der Stadt Trier bot wieder den gesamten Überblick über den auch im Jahr 2023 wieder äußerst erfolgreichen Trierer Sport.

55 Spitzensportler aus zehn verschiedenen Vereinen und zehn verdiente Altsportler, die sich seit Jahrzehnten ehrenamtlich für ihre Vereine einsetzen, wurden am Donnerstag in der Arena Trier ausgezeichnet.

Bürgermeisterin und Sportdezernentin Elvira Garbes sowie Marco Marzi, Vorsitzender des Stadtsportverbandes Trier. überreichten die Urkunden sowie als besonderes Geschenk „sportliche“ Zeichnungen des Trierer Künstlers Roland Grundheber. Nur wer mindestens eine Medaille bei einer Deutschen Meisterschaft gewonnen hatte oder bei Welt- und Europameisterschaften am Start war, wurde ausgezeichnet – die Messlatte liegt in Trier angesichts von insgesamt 30.000 Vereinssportlern hoch. „Neben den äußerst erfolgreichen Mannschaften wie Eintracht oder Gladiators gibt es eine unglaublich tolle Bandbreite an Spitzensport in Trier“, sagte Garbes in ihrer Rede.

Neben Spitzen- und Altsportlern wurden auch die Gewinner des Sportförderpreises geehrt, mit dem der Stadtsportverband Vereine mit besonderen Verdiensten um Nachwuchsarbeit auszeichnet, der Gewinner war in diesem Jahr der FSV Trier-Kürenz, vor allem wegen seines inklusiven Beachvolleyball-Projekts.

Ehrung Spitzensportlerinnen und Spitzensportler:

Gardetanzsport: Annika Becker, Emily Blunck, Lola Dubois, Emilia Fischer, Lea Graf, Johanna Heiduczek, Mathilda Heiduczek, Mia Kempny, Zoe Kempny, Mia Müller, Milena Plechatsch, Leonie Proske, Mayla Schumacher, Greta Sljukic (TanzKULT Trier)

Sportkegeln: Engelbert Poth, Klaus Schmitt, Jürgen Reinert, Manfred Göbel, Gotfried Thiel, Daniel Klink, Mandy Parracho, Luca Wolter, (Sportkegler-Verein Trier)

Leichtathletik/Duathlon/Triathlon: Mareike Metz, Melanie Schröter, Irmgard Mann, Jochen Staebel, Karin Udelhoven, Nicoll Richter (Post-Sportverein Trier), Benjamin Dern (Silvesterlauf Trier), Jos Hummer, Franz Pauly, Harald Bidinger (Turnverein Germania Trier 1861), Bernd Schumacher (Turngesellschaft Trier 1880)

Rudern: Georg Tenbusch, Anita Latz, Christoph Krüger, Lucas Daniel Seixas Jorge, Lea Kaden, Matthias Woitok, Alexandre Schalburg, Frederic Kiessler, Florian Thielen, Valentin Wiering, Johann Kleis (Ruderverein Treviris 1921 Trier)

Schwimmen: Magdalena Benzmüller (Schwimmsportverein Trier 1932)

Tischtennis: Valentin Langehegermann (TTC Grün-Weiß Zewen)

Wasserspringen: Greta Keller, Lars Keller (Schwimmsportverein Trier)

Bogenschießen: Eetu Nikolai Wilhelmi, Rolf Wilhelmi (St. Sebastianus Schützenbruderschaft Trier)

Taekwondo: Sabrina Bäthke, Daniel Olinger (Post-Sportverein Trier)

Sportschießen: Christian Wolf, Mateo Terres (Post-Sportverein Trier)

Altsportler: Ignaz Kohl (St. Seb. Schützenbruderschaft), Michael Hill, Dr. Peter Schulz (beide SSG Kernscheid), Günter Hill (Aero-Club Trier & Konz), Dirk Brox, Johannes Schlonsok, Karl Adrian (alle Polizeisportverein Trier), Helmut Berg, Reza Rostaei, Engel Mathias Koch (alle Post-Sportverein Trier)

Jugendförderpreis des Stadtsportverbandes Trier: Platz 1 (Preisgeld 350 Euro): FSV Trier-Kürenz, Platz 2 (Preisgeld 300 Euro): Tanzsport- und Kulturverein Trier, Platz 3 (Preisgeld 250 Euro): Tennisabteilung FSV Trier-Tarforst, Platz 4 (Preisgeld 150 Euro): VfL Trier (Quelle: Stadtsportverband Trier e. V.)