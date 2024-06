++ Saarland: 89-jährige Monika S. vermisst – möglicherweise hilflose Lage ++

NALBACH. Die Polizei sucht seit Freitagmorgen nach der 89 Jahre alten Monika Sommer, welche letztmalig am Donnerstagabend gesehen worden ist.

Frau Sommer wohnt in Nalbach im Ortsteil Körprich. Aufgrund ihres Alters könnte sich Frau Sommer in einer hilflosen Lage befinden. Personen, die Frau Sommer gesehen haben oder Auskünfte zu ihrem aktuellen Aufenthalt erteilen können, melden sich bitte telefonisch unter der Rufnummer 06831-9010 oder per E-Mail an [email protected] bei der Polizei Saarlouis. (Quelle: Polizeiinspektion Saarlouis)