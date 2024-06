Insgesamt 178 Fahrer überprüft: Großangelegte Alkoholkontrollen in Luxemburg

ESCH/ALZETTE/FOETZ. Zwischen 23.00 Uhr und 0.30 Uhr hat die Police Grand-Ducale in der vergangenen Nacht eine Alkoholkontrolle in Esch/Alzette auf dem Boulevard Charles de Gaulle auf Anordnung der Staatsanwaltschaft durchgeführt.

82 Fahrer mussten sich dem obligatorischen Atemlufttest unterziehen. In zwei Fällen war das Resultat positiv, so dass Anzeige in beiden Fällen erstellt wurde, wobei in einem Fall der Führerschein vor Ort eingezogen wurde.

Eine weitere Kontrolle fand zwischen 1.30 Uhr und 4.00 Uhr in Foetz zwischen der Rue du Brill und der Ausfahrt Foetz/Mondercange der A4 statt. Hierbei wurden 96 Fahrer kontrolliert. In sechs Fällen war das Resultat positiv, wobei fünf Anzeigen erstellt und eine gebührenpflichtige Verwarnung ausgestellt wurden. Vier Führerscheine wurden vor Ort eingezogen.

Bei der derselben Kontrolle konnte ein Fahrer keine gültige Versicherung vorzeigen. Dessen Auto wurde daraufhin immobilisiert. (Quelle: Police Grand-Ducale)