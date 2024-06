Rock am Ring geht mit Billy Talent und Green Day weiter

Rock on: Am zweiten Tag stehen wieder einige Schwergewichte auf den Rock am Ring-Bühnen. Bleibt auch das Wetter gut?

NÜRBURG. Mit Konzerten der Bands Green Day und Billy Talent geht das Musikfestival Rock am Ring am Nürburgring am Samstag in die zweite Runde. Der erste Auftritt des Tages ist von der US-amerikanischen Band Against the Current (14.35 Uhr) geplant.

Auch am zweiten Festivaltag können sich die Menschen in der Eifel auf gutes Wetter freuen. Der Deutsche Wetterdienst sagte für Samstag meist heiteres bis sonniges Wetter voraus. Bei Höchstwerten zwischen 20 und 26 Grad soll es in Rheinland-Pfalz trocken bleiben.

Zu Rock am Ring wurden am Wochenende Zehntausende Besucher erwartet. Das Festival startete am Freitag. Da standen unter anderem die Ärzte und Queens of the Stone Age auf dem Programm. Parallel findet in Nürnberg das Zwillingsfestival Rock im Park statt. (Quelle: dpa)