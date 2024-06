Tragischer Unfall beim Überholen: Biker (19) kollidiert mit LKW – tot

SPEYER. Am Montagabend gegen 18.13 Uhr befuhr ein 60-jähriger Fahrer eines Sattelzuges sowie ein 19-jähriger Motorradfahrer hintereinander die Industriestraße in Speyer aus Richtung Innenstadt kommend in Fahrtrichtung der Joachim-Becher-Straße.

Während eines Überholvorganges des Motorradfahrers kam es zu einem Zusammenstoß zwischen Motorrad und dem Auflieger des Sattelzuges, wodurch der Motorradfahrer verunfallte. Der 19-Jährige erlag noch vor Ort seinen schweren Verletzungen.

Ein Gutachter wurde mit der Rekonstruktion des Unfallherganges beauftragt. Die Ermittlungen von Staatsanwaltschaft und Polizei zur Unfallursache dauern an. (Quelle: Polizeidirektion Ludwigshafen)