Guter Auftritt des SSV Trier bei den Deutschen Jahrgangsmeisterschaften in Berlin

TRIER/BERLIN. In der Woche nach Pfingsten trafen sich in Berlin die besten deutschen Schwimmer, um in fünf Wettkampftagen die besten ihrer jeweiligen Jahrgänge zu ermitteln. Der SSV Trier war mit drei Startern vor Ort und konnte hier, so wie in den letzten Wochen auf den Süddeutschen Meisterschaften, überzeugen.

Im Jahrgang 2009 ging Eva-Sofie Lichter, so wie im letzten Jahr, über die 50 Meter Brust an den Start und erreichte in neuer persönlicher Bestzeit von 0:34,60 Minuten den 13. Platz (Vorjahr 16.). Im Jahrgang 2008 gingen Tim Lanz und Kimi Kasper an den Start. Über die 50 Meter Brust konnte Tim Lanz mit einem neuen Rheinland Altersklassenrekord in einer Zeit von 0:30,54 Minuten und dem 12. Platz (Vorjahr 13.) auftrumpfen. In einem sehr engen Feld erreichte Kimi Kasper über die gleiche Strecke und einer neuen persönlichen Bestzeit von 0:31,64 den 25. Platz (Vorjahr 16.).

Insgesamt ging Kimi Kasper in den fünf Wettkampftagen vier Mal an den Start (einmal mehr als im Vorjahr) und konnte, trotz einiger erheblicher krankheitsbedingter Trainingsausfälle im Saisonaufbau, mit weiteren persönlichen Bestzeiten und hervorragenden Platzierungen Flagge zeigen. Über die 50 Meter Schmettern rief er seine bis dato beste Leistung in einer Zeit von 0:26,84 Minuten ab und belegte den 16. Platz (Vorjahr 26.). Am dritten Wettkampftag standen für ihn die 100 Meter Brust an, in denen er knapp an die Vorjahreszeit heranreichte und in 1:10,08 den 21. Platz erschwamm. Den Abschluss der Wettkampfwoche im Berliner SSE Sportpark feierte Kimi Kasper im Debut über die 100 Meter Schmettern, mit einer neuen persönlichen Bestzeit von 1:00,14 und dem 19. Platz. Der kurzen Enttäuschung darüber die „Schallgrenze“ von einer Minute nicht unterboten zu haben, folgte dann doch die Freude über das gesamte Abschneiden bei den diesjährigen Deutschen Jahrgangsmeisterschaften im Schwimmen.

Zu erwähnen ist, dass Carlotta Wallerius in diesem Jahr, trotz Qualifizierung, leider nicht an der DJM teilnehmen konnte. Trainer Frank Meyer-Höke zieht eine positive Bilanz und schaut mit Spannung auf die Wettkämpfe seiner Schützlinge, die in dieser Saison noch stattfinden werden. Es sind nicht nur die Rheinland- und Rheinland-Pfalz-Meisterschaften, die in den nächsten Wochen für viele SSV-Aktive anstehen, sondern ganz besonders im Fokus wird hier die Teilnahme von Ömer Yildirim and den Deutschen Meisterschaften im Schwimmerischen Mehrkampf vom 14. bis 16.6.2024 in Braunschweig sein, wo er als amtierender Süddeutscher Meister des Jahrgangs 2013 das deutsche Podium angreifen will. Mit Spannung wird dieser Wettkampf erwartet und alle im SSV drücken ihm die Daumen für ein erfolgreiches Resultat. (Quelle: SSV Trier, Abteilung Schwimmen)