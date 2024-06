Begrünte Sitzgelegenheiten in Trier: „Parklet“ auf dem Viehmarktplatz aufgestellt

TRIER. Über zwölf Meter Sitzfläche bietet das neue „Parklet“ auf dem Viehmarktplatz. Parklets sind große Einheiten, die Sitzplätze und Pflanzgefäße kombinieren. Sie sollen dazu beitragen, mehr Grün in die Innenstadt zu bringen und sie dadurch zu einem attraktiven und lebenswerten Ort zu machen.

Innenstadt-Dezernent Ralf Britten betonte bei der Aufstellung: „Mit diesen Parklets erfüllen wir die bei praktisch allen Bürgerbeteiligungen zur Innenstadt geäußerten Wünsche der Triererinnen und Trierer: Bitte bringt mehr Sitzgelegenheiten und mehr Grün in der Fußgängerzone unter. Wir wollen unsere schöne Trierer City noch attraktiver machen – und das gehört als eine von vielen Maßnahmen einfach dazu.“

Die Parklets bieten flexible Aufstellmöglichkeiten und können im Bedarfsfall verlegt und an einer anderen Stelle aufgebaut werden. Die Bepflanzung sowie ein barrierefreier Zugang folgen in den nächsten Wochen. Eine hohe Begrünung ist vorgesehen, um auch Schatten zu spenden. Im Sommer werden in der Innenstadt weitere begrünte Sitzgelegenheiten aufgestellt.

Die Aufstellung der Sitzgruppen ist Teil des Projekts „Lebenstraum Innenstadt Trier” und wird über das Bundesförderprogramm „Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren” des Bundesministeriums für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen gefördert. (Quelle: Stadt Trier)