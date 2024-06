Kein Grund, die Anwohner zu informieren: Neue Flüchtlingsunterkunft in Trier-Süd

TRIER. Wie der Volksfreund berichtet, stehen auf einem Grundstück in der Saarbrücker Straße in Trier-Süd seit mehreren Wochen einige Wohncontainer. Die Container, die sich auf einem Eckgrundstück an der Friedrich-Wilhelm-Straße befinden, sind mit Ver- und Entsorgungsleitungen versehen. Hinzu kommt ein Container mit Duschgelegenheit.

Der Zweck der Container-Anlage ist nicht unmittelbar ersichtlich. Nachdem eine Anfrage der Zeitung zunächst zwei Wochen lang unbeantwortet geblieben war, bestätigte das Trierer Dezernat Soziales, Bildung, Jugend und Integration gegenüber dem Volksfreund, dass ein privater Bauherr sieben Wohn- und zwei Sanitärcontainer für Asylbewerber erreichtet habe: „Die Stadt hat die Container angemietet, um für eine möglicherweise wieder ansteigende Zahl von Flüchtlingszuweisungen mehr Spielraum zu bekommen“, zitiert das Blatt die Antwort der Behörde.

Man habe bisher keinen Grund dafür gesehen, Anwohner über die geplante Unterbringung zu informieren. Wann eine Belegung erfolgt, sei noch unklar. Sollten die Container aber belegt werden, werde man die Anwohner informieren. Bei der Auswahl der Bewohnerinnen oder Bewohner solle darauf geachtet werden, „dass ein gutnachbarschaftliches Verhältnis gewährleistet bleibt.“ Gedacht sei etwa an Mütter mit Kindern, für die eine Unterbringung in Sammelunterkünften schwierig sei. (Quelle: Trierischer Volksfreund)