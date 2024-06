Luxemburg: Mountainbikes und Hoverboards geklaut – Polizei schnappt Langfinger

DIFFERDINGEN. Am Morgen des 2.6.2024 wurden zwei Männer gemeldet, welche in Differdingen versuchten, Fahrzeuge zu öffnen und in eine Tiefgarage einzudringen.

Im Rahmen einer umgehend eingeleiteten Fahndung konnten die zwei Tatverdächtigen von einer Polizeistreife angetroffen werden. Bei ihnen konnten zwei Mountainbikes, mehrere Taschen mit u.a. Hoverboards und Handwerksgeräten aufgefunden werden.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurden sie festgenommen und dem Untersuchungsrichter vorgeführt. (Quelle: Police Grand-Ducale)