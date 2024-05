Schlangenlinien und starker Alkoholgeruch: Suff-Fahrten in Luxemburg

LUXEMBURG. Die Police Grand-Ducale meldet für den 28./29.5. mehrere Alkoholfahrten an unterschiedlichen Orten im Großherzogtum.

Am Abend des 28.5.2024 kontrolliere eine Streife der Police Grand-Ducale ein Fahrzeug, das mit vier Warnleuchten auf dem Bürgersteig in der Rue du Commerce in Luxemburg-Stadt stand. Die Überprüfung ergab, dass das Fahrzeug weder durch eine gültige Steuervignette noch durch eine gültige technische Kontrollbescheinigung gedeckt war. Der Alkoholtest beim Fahrer verlief zudem positiv. Protokoll wurde erstellt.

Bei der Kontrolle eines Fahrzeuges in der Nacht zum 29.5.2024 in der Rue des Glacis in Luxemburg-Limpertsberg konnten die Beamten einen starken Alkoholgeruch beim Fahrer wahrnehmen. Zudem ergab die Überprüfung der Fahrzeugpapiere, dass die technische Kontrolle seit geraumer Zeit abgelaufen war. Der Alkoholtest verlief positiv und ein provisorisches Fahrverbot wurde ausgestellt.

Ebenfalls der Nacht zum 29.5. wurde ein Fahrzeug gemeldet, das in Schlangenlinien von Grevels in Richtung Koetschette fuhr. Das Fahrzeug konnte kurze Zeit später von einer Polizeistreife gestoppt werden. Der Alkoholtest beim Fahrer verlief positiv und Protokoll wurde erstellt.

Anlässlich einer Geschwindigkeitskontrolle am 28.5.2024 auf dem Pont Grande-Duchesse Charlotte in Luxemburg-Stadt stoppten Polizeibeamte einen Fahrer, der mit 86 km/h anstatt der erlaubten 50 km/h fuhr. Bei der Überprüfung der Fahrzeugpapiere konnten die Beamten konnten beim Fahrer Alkoholgeruch wahrnehmen. Der Alkoholtest verlief positiv und Protokoll wurde erstellt. (Quelle: Police Grand-Ducale)