Person in Luxemburg angeschossen und mit Messer am Kopf verletzt

PETINGEN. In der Nacht des 19.5.2024 wurde der Police Grand-Ducale eine Person gemeldet, die in der rue Jean Baptiste Gillardin in Petingen mit einem Messer am Kopf und einem Schuss am Fuß verletzt worden sei.

Anschließend flüchteten die Täter mit einem Fahrzeug in Richtung Frankreich. Die Person, die nicht lebensgefährlich verletzt wurde, wurde ins Krankenhaus gebracht.

Ersten Informationen nach war der Tat eine Auseinandersetzung zwischen Opfer und Täter vorangegangen. Eine Fahndung nach den Flüchtigen sowie diesbezügliche Ermittlungen wurden eingeleitet. (Quelle: dpa)