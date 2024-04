Privater Busverkehr läuft nach Streik wieder normal – Wie geht es jetzt weiter?

Der Tarifkonflikt ist festgefahren. Nach den Protesten vor dem Landtag und der Debatte im Parlament scheint nun Bewegung in Sicht zu sein.

MAINZ. Im Ringen um die Löhne im privaten Busgewerbe in Rheinland-Pfalz ist für den 3. Mai ein Treffen von Arbeitgebervertretern, Landesregierung, kommunalen Spitzenverbände und Verdi angesetzt worden.

Bei dem Runden Tisch soll es um die Umsetzung des angekündigten ÖPNV-Index gehen, teilte die Gewerkschaft am Montag in Mainz mit. Der Index soll für einen flexibleren Ausgleich von Personalkosten durch Zuschüsse aus öffentlicher Hand sorgen.

Ziel sollte die Einführung dieses Index zum Start ins kommende Jahr sein, erklärte Verdi. Sollte keine Einigung bei dem Treffen Anfang Mai erzielt werden, plane die Gewerkschaft weitere zweiwöchige Protestaktionen. Nach Einschränkungen durch Streiks im privaten Busgewerbe in den vergangenen Wochen konnten sich Fahrgäste in Rheinland-Pfalz erst am Montag wieder auf den normalen Busbetrieb einstellen.

In dem festgefahrenen Tarifkonflikt fordert Verdi 500 Euro mehr Lohn und eine Einmalzahlung von 3000 Euro für die Beschäftigten. Nach Angaben der Vereinigung der Arbeitgeberverbände des Verkehrsgewerbes Rheinland-Pfalz (VAV) sind ohne einen solchen Index nur Lohnkostensteigerungen von im Schnitt 2,5 Prozent drin. In der vergangenen Woche hatten Beschäftigte vor dem rheinland-pfälzischen Landtag für ihre Anliegen protestiert.