Trier: Viele Pkw „Einladung für Diebe“ – Polizei führt erfolgreich Präventionsstreife durch

TRIER. Polizeibeamte des Polizeipräsidiums Trier führten am Mittwoch, den 17. April 2024, in der Stadt Trier eine Präventionsstreife zum Thema Diebstahl aus Fahrzeugen durch. Die Streife hatte das Ziel, Autofahrerinnen und -fahrer für die Gefahren von unverschlossenen Fahrzeugen zu sensibilisieren.

Die Beamten mussten leider feststellen, dass einige Fahrzeuge im Bereich von Trier-Süd und Trier-Nord unverschlossen auf Straßen oder vor Häusern geparkt waren. Von den über 200 kontrollierten Fahrzeugen wurden 18 beanstandet. Zwei Fahrzeuge waren nicht verschlossen, an drei weiteren waren die Fenster so weit geöffnet, dass man hierdurch die Fahrzeugtür hätte öffnen können. Bei 13 Fahrzeugen konnten die Beamten Wertgegenstände im Fahrzeuginneren erkennen.

„Dies ist besorgniserregend, da Diebe oft unverschlossene Fahrzeuge bevorzugen, um an Wertgegenstände zu gelangen“, so Jürgen Frohn von der Zentralen Präventionsstelle des Polizeipräsidiums Trier. „Es ist wichtig zu betonen, dass Diebstähle aus Fahrzeugen im Bereich der Stadt Trier im letzten Jahr zugenommen haben. Diese Taten spiegeln sich auch in den Kriminalitätsstatistiken wider,“ erklärt der Einbruchschutzberater. Im Vergleich zum Vorjahr sind die Diebstahlfälle aus Kraftfahrzeugen im Dienstgebiet des Polizeipräsidiums Trier im Jahr 2023 um 20,2 Prozent gestiegen.

Als Teil der Präventionsmaßnahmen hinterließen die Polizeibeamten besonders an den beanstandeten Fahrzeugen Informationszettel mit Präventionstipps. Um zu verhindern, dass potentielle Täter auf die im Fahrzeug befindlichen Wertgegenstände aufmerksam werden, wurden die Informationszettel als „Parkknöllchen“ getarnt. Selbstverständlich wurden die unverschlossenen Fahrzeuge nicht unverschlossen zurückgelassen.

Wir möchten alle Autofahrerinnen und -fahrer dazu auffordern, ihre Fahrzeuge stets abzuschließen und Wertgegenstände nicht sichtbar im Inneren zu bewahren.

Die Polizei empfiehlt:

‚ Lassen Sie keine Wertsachen (z. B. Handy, Laptop, Kamera) oder Bargeld sichtbar im Auto liegen. Meist sind solche Gegenstände vom Versicherungsschutz ausgeschlossen. Auch Ihr mobiles Navigationsgerät sowie die Halterung sollten Sie beim Verlassen des Wagens entfernen.

‚ Lassen Sie Ausweise, Fahrzeugpapiere, Hinweise zur Wohnungsanschrift und Hausschlüssel nie im Fahrzeug. Zum Autodiebstahl könnte sonst noch ein Wohnungseinbruch hinzukommen.

‚ Bewahren Sie keine Wertsachen im Kofferraum auf. Nehmen Sie bei Übernachtungen auf Urlaubs- oder Geschäftsreisen sämtliches Gepäck aus dem Kofferraum.

‚ Halten Sie auch während der Fahrt Ihr Fahrzeug verschlossen, um Blitzdiebstähle aus dem Auto, z. B. während des Haltens an einer Kreuzung, zu verhindern.

‚ Melden Sie jeden Diebstahl der Polizei. Nehmen Sie nach einem Aufbruch keine Veränderungen am/im Fahrzeug vor.