Mehrfamilienanwesen geräumt: Mann in psychischem Ausnahmezustand

SAARBRÜCKEN-BURBACH. Am 19.4.2024 kam es in der Zeit von 14.15 Uhr bis 15.00 Uhr zu einem polizeilichen Einsatz in Saarbrücken-Burbach.

Hierbei befand sich eine männliche Person im psychischen Ausnahmezustand. Das Mehrfamilienanwesen in der Hochstraße, in dem sich die Person befand, musste für die Dauer des Einsatzes geräumt werden.

Die Person konnte im Zuge des Einsatzgeschehens durch die eingesetzten Kräfte angetroffen und widerstandslos festgenommen werden. Im Anschluss wurde sie in eine Klinik verbracht. Kräfte der Feuerwehr und des Rettungsdienstes waren ebenfalls vor Ort.

Die Bewohner konnten nach Abschluss aller Einsatzmaßnahmen das Gebäude wieder betreten. (Quelle: Polizeiinspektion Saarbrücken-Burbach)