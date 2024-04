Wetter zum Wochenstart: Kaltfront in der Region erwartet

REGION TRIER. Nach einem warmen Wochenende sinken die Temperaturen in Rheinland-Pfalz und im Saarland wieder. Am Montag sind Höchstwerte zwischen 10 und 14 Grad zu erwartet, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Sonntag in Offenbach mitteilte.

Lediglich entlang des Rheins klettern die Temperaturen auf bis zu 16 Grad. Bei wechselnder bis starker Bewölkung regnet es in den beiden Bundesländern, auch Gewitter sind möglich, ebenso Sturmböen.

Am Dienstag sinken die Temperaturen noch weiter: Es werden Höchstwerte zwischen 8 Grad in den Hochlagen und 12 Grad entlang des Rheins erwarten, auch Schauer und kurze Graupelgewitter kann es geben, in Hochlagen sogar Schnee oder Schneeregen.

Der Trend aus Wolken, Schauern und Gewittern setzt sich auch am Mittwoch fort. An dem Tag werden Höchsttemperaturen zwischen 9 und 12 Grad erreicht, in höheren Lagen sind um die 6 Grad möglich.