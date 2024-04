TRIER: Poller an der Meerkatz defekt – Poller Liebfrauen aktiviert

TRIER. An einem der Hochsicherheitspoller an der Meerkatz ist Anfang der Woche ein technischer Defekt festgestellt worden.

Das teilte die Stadt Trier am Dienstagnachmittag mit.

Bis der Fehler vom Hersteller behoben ist, bleiben die beiden Durchfahrtspoller an dieser Stelle daher unten. Stattdessen sind heute die Hochsicherheitspoller in der Liebfrauenstraße in Betrieb genommen worden, um die Zufahrt auf den Domfreihof zu regulieren. Einfahrtsberechtigungen funktionieren auch an diesem Poller in gleicher Art und Weise wie an der Meerkatz. Die Stadt teilt mit, sobald der Meerkatz-Poller wieder in Betrieb geht.

Es gibt an dieser Stelle zwei Pollerreihen hintereinander, an der Meerkatz und in der Liebfrauenstraße, damit auch bei abgesicherten Veranstaltungen auf dem Domfreihof weiterhin ein Anlieferverkehr in den Bereich an der Meerkatz möglich ist.