Ach du Schei…! Hundekot-Streit endet für zwei Männer im Krankenhaus!

MAINZ. Ein handfester Streit über einen Hundehaufen in Mainz-Hechtsheim hat für zwei Männer im Krankenhaus geendet. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, trafen der Hundebesitzer und der Passant am Montagabend auf der Straße aufeinander.

Der Polizei zufolge soll sich der 42-jährige Passant durch Blicke des 66 Jahre alten Hundebesitzers provoziert gefühlt haben. Er sprach den Mann an und warf ihm vor, Kot seines Hundes nicht beseitigt zu haben. Daraufhin sollen die beiden mit Fäusten aufeinander eingeschlagen haben.

Die Männer begaben sich später in ärztliche Untersuchung in verschiedenen Krankenhäusern, konnten diese aber noch am selben Abend wieder verlassen. Laut Polizei zeigten sich die Männer wegen Beleidigung und Körperverletzung gegenseitig an. Die Beamten suchen nun nach Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall geben können.