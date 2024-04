Konz: Neuer Asphalt für Skater- und Freizeitfläche am Jugendtreff Roscheid

KONZ. Die Skater- und Freizeitfläche am Jugendtreff Roscheid in Konz ist in dieser Woche neu asphaltiert worden. Damit ist sie für Jugendliche wieder richtig nutzbar. Der Asphaltbelag hatte in den vergangenen Jahren sehr gelitten. Aufgrund von Abnutzungserscheinungen und Vandalismus war sie zuletzt gar nicht mehr zum Skaten genutzt worden.

Am vergangenen Montag rückte dann das Bauunternehmen an. Der neue Asphalt ist feiner als der alte. Dadurch lässt es sich in Zukunft noch besser über den Platz rollen. Bürgermeister Joachim Weber freute sich: „Die Anlage ist bei Jugendlichen sehr beliebt. Daher war es der Stadt Konz ein besonderes Anliegen, sie wieder auf Vordermann zu bringen.“ Die Kosten für die neue Asphaltierung liegen bei rund 27.000 Euro.

Freigegeben wird das neue „Rollfeld“ pünktlich zum 25-jährigen Jubiläum des Kinder- und Jugendförderkreises Konz Roscheid. Am Samstag, 13. April 2024, feiert der Verein gemeinsam mit Junetko das Jubiläum mit einem Tag der offenen Tür. (Quelle: Verbandsgemeindeverwaltung Konz)