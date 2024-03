Luxemburg: 15-jährige Zoé Reuter vermisst – Polizei bittet um Mithilfe

SANDWEILER/LUXEMBURG. Wie die Police Grand-Ducale mitteilt, wurde die 15-jährige Zoé REUTER zuletzt am 20.03.2024 gegen 13.00 Uhr in Sandweiler gesehen und wird seitdem vermisst.

Die Vermisste ist ca. 1,60 – 1,70 m groß, hat schulterlanges braunes Haar und trägt eine Brille. Zum Zeitpunkt ihres Verschwindens trug sie eine schwarze Jogginghose, einen weißen Pullover und schwarze Turnschuhe. Sie könnte sich im Bahnhofsviertel der Hauptstadt aufhalten.

Personen, die Hinweise zum Aufenthaltsort der vermissten Minderjährigen haben, sollen sich bitte an die Polizeidienststelle Syrdall unter der Telefonnummer: (+352) 244 78 1000 oder per E-Mail an [email protected] wenden.