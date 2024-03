Auswärtsspiel beim Bundesligaabsteiger: Trierer Gladiators gastieren beim BBC Bayreuth

Tip-Off in der Oberfrankenhalle ist am Samstag um 19:00 Uhr. Das Hinspiel endete mit 96:88-Heimsieg nach Verlängerung.

TRIER. Langsam aber sicher neigt sich die reguläre Saison der BARMER 2. Basketball Bundesliga ihrem Ende zu und am Samstag steht bereits der 28. Spieltag der ProA auf dem Programm.

An diesem sind die Gladiators Trier erneut in der Ferne gefordert und treten beim BBC Bayreuth an. In der Oberfrankenhalle geht es für die Moselstädter um die nächsten wichtigen Punkte um ihre Spitzenposition zu verteidigen und sich optimal für die Playoffs zu positionieren.

Die Bayreuther hingegen stehen aktuell auf dem neunten Tabellenplatz und haben zwei Siege Rückstand auf die achtplatzierten Karlsruher. Dementsprechend geht es für den Bundesligaabsteiger unter Trainerroutinier Mladen Drijencic darum, den Anschluss an die Qualifikationsplätze zur Post-Season nicht zu verlieren und sich für die 96:88 Overtime-Niederlage im Hinspiel zu revanchieren. Die Franken mussten sich in ihren letzten vier Partien dreimal geschlagen geben und konnten neben Niederlagen in Bochum (66:98), gegen Frankfurt (62:80) und zuletzt in Münster (111:116) lediglich ihr Derby gegen Nürnberg knapp für sich entscheiden (97:95).

Statistisch werden die Bayreuther von ihren Importspielern Esa Ahmad, Shane Gatling und Selim Fofana. Big Man Ahmad erzielt durchschnittlich starke 15,2 Punkte pro Spiel, die beiden Guards Gatling (14,8) und Fofana (14,0) liefern dazu am meisten offensive Unterstützung. Point Guard Philip Jalalpoor (11,6), Scharfschütze Moritz Plescher (11,3) und Flügelspieler Aaron Carver (10,9) erzielen ebenfalls zweistellige Punktewerte. Die deutsche Rotation des BBC verfügt mit Marios Giotis, Lenny Liedtke, Marco Rahn und Mohamed Sillah über sehr viel Talent und Physis. Dazu hat man mit Besnik Bekteshi einen ProA-erfahrenen Guard nachverpflichten können, der dem Team von Coach Drijencic noch mehr Tiefe auf der Aufbauposition verleiht. Im statistischen Teamvergleich belegen die Franken in nahezu jeder Statistik einen Mittelfeldplatz im Ligavergleich. Lediglich bei der Freiwurfquote gehört der BBC zu den treffsichersten Teams und stellt mit 77,9 % den drittbesten Wert der Liga, hinter Trier (79,8%) und Münster (78,1%).

„Auch Bayreuth ist – wie nahezu jedes Team in unserer Liga – sehr talentiert und wirklich gut gecoacht. Sie werden Fortschritte bei ihren verletzten Spielern gemacht haben und wir erwarten eine große Herausforderung in Bayreuth. Ich gehe davon aus, dass uns ein ähnliches Spiel wie in Artland erwartet, wo wir auf ein hochmotiviertes Team in einer fremden Halle treffen werden. Für Bayreuth zählt jeder Sieg mit Blick auf die Playoffs und dementsprechend werden sie gegen uns alles in die Waagschale werfen. Aber wir haben diese Situationen nun schon erlebt und wissen, wie wir uns darauf vorbereiten müssen“, sagt Headcoach Don Beck vor dem Aufeinandertreffen mit dem BBC Bayreuth am Samstag.