Trier: Vollsperrung der B53 zwischen Biewer und Pallien – So fahren die Stadtbusse

TRIER. Wegen der Vollsperrung der B53 zwischen Biewer und Pallien ab Montag, 25. März, bis voraussichtlich Mittwoch, 10. April 2024, werden die Trierer Stadtbusse der Linien 8 und 87 über die Autobahn A602 umgeleitet.

Das teilten die Trierer Stadtwerke am Freitagnachmittag mit.

Im genannten Zeitraum ergeben sich folgende Änderungen im Liniennetz der Trierer Stadtbusse:

Linie 8: Die Linie 8 fährt ab Mariahof planmäßig bis zur Haltestelle Nordallee/Krankenhaus die normale Route. Anschließend werden die Busse der Linie 8 über Zurmaiener Straße, A 602, Schiffstraße, Am Moselkai, Eltzstraße, Steinbrückstraße, Pfalzeler Straße und Am Bahndamm zur Haltestelle Mäusheckerschule geleitet, wo die Linie endet. In Richtung Innenstadt fährt die Linie 8 die Umleitung in umgekehrter Reihenfolge.

Linie 18: Die Linie 18 kann während der Vollsperrung nicht fahren. Der Stadtteil Trier-Pfalzel wird in diesem Zeitraum im 20-Minuten-Takt von der Linie 8 angefahren.

Pendelbus Linie 8: Wochentags richten die Stadtwerke einen Pendelbus ein, der im 20-Minuten-Takt zwischen Biewer und Quint und im 80-Minuten-Takt weiter nach Schweich bis zur Haltestelle Schweich-Schulzentrum pendelt. Aus Richtung Quint/Schweich fahren die Busse bis zur Haltestelle Biewer-Nord die normale Route und werden dann über Friedlandstraße, St.-Jost-Straße und Achterweg zur Haltestelle Donaustraße geleitet. Fahrgäste mit Ziel Schweich Bahnhof werden gebeten, im genannten Zeitraum am Schweicher Schulzentrum auf die Regionalbuslinien umzusteigen. Fahrgäste, die in die Innenstadt fahren möchten, können am Mäusheckerweg zur Haltestelle Mäusheckerschule wechseln und dort in die Linie 8 umsteigen.

Linie 87: Die Linie 87 fährt ab Hauptbahnhof ihre normale Route bis zur Haltestelle Bruchhausenstraße. Danach wird die Linie 87 über Zurmaiener Straße, A 602, Ehranger Brücke und B 53 zur Mäusheckerschule umgeleitet. Fahrgäste nach Pfalzel können an der Mäusheckerschule auf den Pendelbus der Bahn umsteigen. Ab Mäusheckerschule werden die Busse über Biewerer Straße, Friedlandstraße, St.-Jost-Straße und Achterweg zurück auf die normale Route geleitet. Aus Richtung Schweich/Quint fahren die Busse der Linie 87 bis zur Haltestelle Biewer-Nord ihre normale Route und dann eine Umleitung über Friedlandstraße, St.-Jost-Straße, Achterweg und Donaustraße zurück in Richtung Mäusheckerschule. Von dort fährt die Linie 87 weiter über Ehrang nach Quint/Schweich. Die Fahrten nach Schweich enden bereits an der Haltestelle Issel-Brunnen.

Pendelbus Linie 87: Der Pendelbus der Deutschen Bahn ersetzt weiterhin die Linie 87 zwischen Mäusheckerweg und Pfalzel.

Die Haltestellen Zurlaubener Ufer, Bitburger Straße, Bonner Straße, Palliener Straße, St. Urban und Biewer-Süd können im Zeitraum der Sperrung leider nicht angefahren werden.

Im Bereich der Haltestellen Mäusheckerweg/Mäusheckerschule können Fahrgäste umsteigen, ein Anschluss kann jedoch nicht garantiert werden.

Aufgrund der voraussichtlich hohen Verkehrsbelastung in Trier-Nord rechnen die Stadtwerke außerdem mit erheblichen Verspätungen der Linien 1, 9, 11 und 30. Der Bahnanschluss der Linie 9 in Konz kann nicht garantiert werden.