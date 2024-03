Wittlich-Land: Erfolgreiches Kino-Event zum Start der JUGEND WIL.LA

WITTLICH. Der Dienstagnachmittag stand ganz im Zeichen der Jugend. Denn ab 16.30 Uhr versammelte sich die Generation Z im Kinopalast in Wittlich, um von Bürgermeister Manuel Follmann mehr über die zukünftige Jugendvertretung der Verbandsgemeinde Wittlich-Land zu erfahren.

Nach einer herzlichen Begrüßung der Jugendlichen startete Follmann zunächst mit einer Online-Umfrage zu aktuellen Themen, Bedürfnissen wie auch Wünschen der Zielgruppe. Er fragte die Erwartungen an ein Jugendparlament ab und gab Raum für Ideen und Vorschläge.

Anschließend begrüßte er live zugeschaltet auf der großen Kinoleinwand die Politik-Influencer Ann Cathrin Riedel aus Berlin sowie die Mädels Lisa Fieger und Elfi Weiss von „Politik verstehen“ aus Regensburg.

Dabei betonte Riedel, die als Digitalrätin die Umsetzung der Digitalstrategie im Deutschen Bundestag mitgestaltet, wie wichtig es ist, als junger Mensch bereits Verantwortung zu übernehmen und lokal etwas zu bewegen. „Auch wenn es zu Beginn mal müßig und schwer sein kann und man an der ein oder anderen Stelle aneckt, lohnt es sich doch weiterzumachen und Jahre später das Ergebnis zu sehen sowie zu wissen, dass man vor Ort, für die Gemeinde, für die eigene Heimat, etwas bewegen kann“, so Riedel. Denn Politik beginnt „im Kleinen“, lässt sich lokal gestalten und ist nicht immer die große Bundespolitik. Riedel selbst gab zu, dass sie rückblickend – könnte sie die Zeit zurückdrehen – früher damit anfangen würde, sich politisch zu engagieren.

Den Abschluss der Live-Schalte machten Fieger und Weiss, die in der Region Regensburg Jugendlichen und Erwachsenen innerhalb von Workshops politische Inhalte vermitteln, mit ihnen diskutieren und sie für Politik begeistern. Dabei motivierten sie die Teilnehmer/-innen im Kino einmal mehr, sich aktiv an der Jugendvertretung der VG Wittlich-Land zu beteiligen. Es braucht junge Menschen, die sich mit Politik auseinandersetzen und schließlich Spaß am Meinungsaustausch haben. Denn „eine demokratische Gesellschaft ohne demokratiebewusste Bürger ist wie ein Regal ohne Schrauben.“

Um die Jugendlichen nach den Vorträgen nochmal von den bequemen Kinosesseln zu bekommen, fand im Anschluss ein interaktives Quiz statt, bei dem die Generation Z ihr Wissen über die Verbandsgemeinde Wittlich-Land unter Beweis stellen konnte. 10 unterhaltsame Fragen weiter entließ Bürgermeister Follmann die Jugend in die Pause, wo sie sich ihr kostenloses Popcorn sowie ein Softgetränk abholen durften.

Gemütlicher ging es im zweiten Teil der Veranstaltung weiter. Hier wurde der deutsche Spielfilm CONTRA gezeigt. In dem Film geht es um eine Studentin mit Migrationshintergrund, die von einem rhetorisch begnadeten Jura-Professor für einen Debattierwettbewerb gecoacht wird.

Mit einem großen Dankeschön, letzten Infos zur Teilnahme an der JUGEND WIL.LA sowie dem Aufruf zur Mitarbeit verabschiedete Manuel Follmann die interessierten Jugendlichen schließlich. Es war für alle ein rundum gelungenes Event.