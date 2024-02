Luxemburg: 65-Jährige Maria vermisst – Die Polizei bittet um Mithilfe

LUXEMBURG/DIEKIRCH. Wie die Police Grand-Ducale mitteilt, wird die 65-jährige Maria Arminda DE ALMEIDA seit dem 18.02.2024 vermisst. Es besteht die Möglichkeit, dass sie sich in Belgien aufhält.



Die Vermisste ist zwischen 1.55 Meter und 1.60 Meter groß, hat lange schwarze Haare und spricht Portugiesisch sowie gebrochenes Französisch.

Hinweise zur Vermissten Person sowie sonstige zweckdienliche Informationen zu deren Aufenthaltsort sollen bitte der Polizeidienststelle Diekirch/Vianden per Telefon unter der Nummer (+352) 244 80 1000 oder per E-Mail an [email protected] weitergeleitet werden.