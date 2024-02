Über 200 Gefahrenstellen beseitigt – Alle Moseluferwege wieder frei für Fußgänger und Radverkehr

TRIER. Nach der unmittelbar aufeinander folgenden Hochwasser- und Frostperiode im Januar, einer weiteren Überschwemmung am vergangenen Wochenende und den anschließenden Aufräumarbeiten sind die Uferwege auf beiden Seiten der Mosel jetzt wieder durchgängig für den Fahrrad- und Fußverkehr nutzbar, wie die Stadt Trier am Donnerstag mitteilt. Als letzte Strecken wurden der Weg zum Schiffsanleger am Zurlaubener Ufer und auf der anderen Seite der Mosel der Abschnitt zwischen Pfalzel und Biewer freigegeben.

Mehrere Faktoren haben dazu beigetragen, dass die Säuberung der Uferwege durch Mitarbeiter von StadtRaum Trier mehrere Wochen in Anspruch genommen hat. Die Wege wurden zunächst von einem Hochwasser mit Pegelstand bis 8,70 Meter komplett überschwemmt und dabei mit Schlamm und Treibgut stark verschmutzt. Die direkt anschließende Frostperiode sorgte dafür, dass diese Anlandungen festfroren und zunächst nicht beseitigt werden konnten. Gleichzeitig verursachte der Frost-Tau-Wechsel viele Straßenschäden, die zum Erhalt der Verkehrssicherheit sofort ausgebessert werden mussten, was einen hohen Personalaufwand und Fahrzeugeinsatz beim Amt StadtRaum Trier erforderte.

Seit dem 22. Januar wurden durch den Straßenkontrolldienst über 200 Gefahrenstellen erfasst, zu deren Beseitigung 520 Eimer mit insgesamt 13 Tonnen Reparaturasphalt von Hand aufgebracht wurden. Der Straßenkontrolldienst kümmert sich um das gesamte Trierer Straßen- und Wegenetz mit einer Gesamtlänge von circa 560 Kilometern.

(Quelle: Stadt Trier)