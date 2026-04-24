Geldbörse aus Handtasche geklaut: 82-Jährige in Wittlicher Lebensmittelmarkt bestohlen

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Foto. pixabay/Smbolbild

WITTLICH. Am gestrigen Donnerstag, zwischen 8.45 Uhr und 9.45 Uhr, befand sich eine 82-jährige Geschädigte aus der Stadt Wittlich im GLOBUS-Lebensmittelmarkt in Wittlich.

Hier gelang es einem bisher unbekannten Täter in einem unbeobachteten Moment ihr die Geldbörse aus der Handtasche zu entwenden. Der Sachverhalt wurde durch die Beamten und Beamtinnen der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen und Spuren gesichert.

Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter [email protected] erbeten. (Quelle: Polizeidirektion Wittlich)

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