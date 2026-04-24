Unfälle bei Klausen und Diefenbach: Biker überschlägt sich — schwerverletzt ins Krankenhaus

KLAUSEN/DIEFENBACH. Zwei Verkehrsunfälle mit verletzten Personen musste die Polizeiinspektion Wittich am 23.4.2026 registrieren.

Gegen 15.02 Uhr befuhr ein 57-jähriger Motorradfahrer aus den Niederlanden die Kreisstraße 27 von Flußbach in Richtung Diefenbach. Hier kam er kurz vor der Ortslage von Diefenbach vermutlich aufgrund eines Fahrfehlers bei nicht angepasster Geschwindigkeit von der Fahrbahn ab und überschlug sich im angrenzenden Straßengraben. Der 57-Jährige wurde schwerverletzt in ein Krankenhaus verbracht.

Gegen 16.30 Uhr befuhr eine 84-jährige Fahrzeugführerin aus der VG Wittlich-Land mit ihrem Personenkraftwagen die Landstraße 50 von Klausen in Richtung Salmtal. Hier kam sie aufgrund eines Verstoßes gegen das Rechtsfahrgebot auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit dem Personenkraftwagen eines entgegenkommenden 59-Jährigen aus der VG Wittlich-Land. An beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Beide Fahrzeugführer mussten in umliegende Krankenhäuser verbracht werden. (Quelle: Polizeidirektion Wittlich)