Rückspiel im Rheinland-Pfalz-Derby: Gladiators werden in Koblenz von über 500 Fans unterstützt

TRIER. Am morgigen Freitag, 15. Februar, gastierten die Trierer Basketballer in der Koblenzer CGM Arena. Über 500 Trierer Fans begleiten die Gladiatoren dabei zum letzten Spiel vor der Länderspielpause. Tip-Off ist um 19.30 Uhr.

Mit 12 Siegen in Serie und der Tabellenführung inklusive zwei Siegen Vorsprung auf Verfolger Phoenix Hagen haben sich die Gladiators Trier mit Blick auf die anstehende Länderspielpause in der BARMER 2. Basketball Bundesliga eine hervorragende Position gesichert. Am Freitag steht der 23. Spieltag der ProA und damit das letzte Pflichtspiel vor dem spielfreien Wochenende an. Und es ist ein ganz besonderes Auswärtsspiel für die Profibasketballer aus der ältesten Stadt Deutschlands.

Gemeinsam mit über 500 Fans machen sich die Gladiators auf den Weg nach Koblenz, wo das Derby-Rückspiel gegen die EPG Baskets und das Wiedersehen mit Ex-Headcoach Marco van den Berg wartet. Das Hinspiel in der mit 5.036 Zuschauern bestens gefüllten Trierer Halle endete mit einem 84:68 Heimsieg der Gladiatoren. Die EPG Baskets stehen aktuell auf dem 13. Tabellenplatz und verpflichteten vor wenigen Wochen den ehemaligen Trierer Übungsleiter Marco van den Berg. Zuletzt schlugen die Koblenzer die Artland Dragons mit 85:75 und konnten somit das zweite der letzten fünf Spiele für sich entscheiden.

„Die Vorbereitung auf das Spiel in Koblenz ist nicht einfach, da wir uns auf verschiedene Szenarien einstellen wollen. Wir wissen nicht, ob Richmond spielen wird oder nicht und werden uns dementsprechend vorbereiten. Wie ich schon nach dem Hinspiel gesagt habe, hat Koblenz einen sehr tiefen und ausgeglichenen Kader, der über sehr viel Talent und Größe verfügt. Mit Richmond haben sie einen weiteren starken Guard hinzugefügt, der zuletzt sehr viel Einfluss auf das Spiel nehmen konnte. Sie brauchen dringend eine Siegesserie um einen Run auf die Playoffs zu starten, davor sind wir gewarnt. Es wird -wie jedes Spiel in der ProA – definitiv eine große Herausforderung werden. Natürlich macht die Unterstützung unserer Fans vor Ort vieles einfacher. Unser ganzes Team und ich sind wirklich extrem dankbar für diese unglaubliche Unterstützung, die wir auch auswärts erfahren und wir freuen uns wirklich sehr auf dieses tolle Derby in Koblenz“, sagt Headcoach Don Beck vor dem Auswärtsspiel am Freitagabend.