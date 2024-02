Aus Fehlern nichts gelernt: 40-Jähriger zweimal binnen weniger Wochen wegen Drogen im Visier

NEUSTADT a. d. WEINSTRAßE. Bereits zum zweiten Mal in diesem Jahr ist ein 40-Jähriger in Neustadt an der Weinstraße der Polizei wegen Drogenbesitzes aufgefallen. Er sei am Donnerstagabend mit dem Fahrrad unterwegs gewesen und einer Kontrolle unterzogen worden, teilte die Polizei mit.

Dabei habe der Mann den Beamten eine geringe Menge Amphetamin ausgehändigt. Bei der Durchsuchung seiner Wohnung fanden die Polizisten dann noch mehr von dieser Droge sowie Ecstasy und Haschisch.

Der 40-Jährige sei bereits Anfang dieses Jahres wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz aufgefallen, hieß es weiter. Auch in jenem Fall seien in der Wohnung mehrere Drogen sichergestellt worden. «Aus Fehlern nichts gelernt…» heißt deshalb die Überschrift der Polizei-Mitteilung. Auf den Wiederholungstäter komme nun ein Strafverfahren zu. Zudem wird die zuständige Führerscheinstelle informiert. (Quelle: dpa)