++ EC-Karte im Krankenhaus geklaut: Mehrere Abhebungen – Tausende Euro Schaden ++

NEUNKIRCHEN. Am Samstag, den 9.9.2023 wurde einem Patienten im Krankenhaus (Diakonie-Klinikum) in Neunkirchen um ca. 17.00 Uhr seine Geldbörse samt Inhalt entwendet. Anschließend wurden am 9.9. und 10.9.2023 mit der gestohlenen EC-Karte des Geschädigten mehrere Bargeldabhebungen an verschiedenen Banken in Neunkirchen getätigt.

Der Schaden beläuft sich auf ca. 5000 Euro. Die bislang unbekannte Person wurde bei den Geldabhebungen von einer Überwachungskamera gefilmt.

Personenbeschreibung:

– männlich oder weiblich

– schmale Statur -ca. 30-45 Jahre alt

– Basecap (grau, schwarz, weiße Applikationen)

– dunkelblaues T-Shirt (evtl. Marke: “ellesee”)

– dunkle Hose

– Sonnenbrille mit schwarzen Bügeln und blauen Gläsern

– evtl. Tattoo im Nackenbereich

Hinweise zur Person bitte an die Polizeiinspektion Neunkirchen (Telefon: 06821/2030). (Quelle: Polizeiinspektion Neunkirchen)